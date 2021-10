V&VN: Indiceer zoveel mogelijk thuis bij cliënt

V&VN roept wijkverpleegkundigen nogmaals op om zoveel mogelijk te indiceren bij cliënten thuis en niet meer via beeldbellen. In de eerste maanden van de coronapandemie werden indicaties vanwege besmettingsrisico’s regelmatig gesteld via beeldbellen, maar dat is niet meer nodig.

Indiceren via beeldbellen was een tijdelijke verruiming van de mogelijkheden bij de start van de coronapandemie in 2020, met de disclaimer dat indiceren bij iemand thuis altijd beter is. Eerder dit jaar stelde V&VN echter met Zorgverzekeraars Nederland en brancheorganisaties ActiZ, BinkZ en Zorgthuisnl dat indiceren, op uitzonderingen na, weer zoveel mogelijk ‘achter de voordeur’ kan, omdat de situatie was verbeterd: schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen waren aangevuld en het vaccinatieprogramma was op gang gekomen.

Persoonlijk contact

Toch krijgen de verschillende belangenorganisaties nog regelmatig berichten dat er ook nu nog via beeldbellen wordt geïndiceerd. En dus was het tijd voor een oproep. “Wij zijn met indiceren op afstand opgehouden toen duidelijk werd dat het niet meer nodig was”, zegt Rieke van de Wetering van V&VN Wijkverpleegkundigen. “Als dat nog niet bij iedere collega helder was, dan is dat hopelijk hiermee opgelost. In tijden van crisis kan ‘Zoom’ of ‘Teams’ uitkomst bieden, maar iedere wijkverpleegkundige weet dat indiceren na persoonlijk contact het beste werkt. Als je mensen bezoekt, zie je immers wat er speelt.”