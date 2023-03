V&VN steunt staking in ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers staken op die dag omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen.

Transformatie zorg

De zorgvakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ eisen onder andere meer loonsverhoging dan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt te kunnen bieden. “Wij steunen de bonden”, laat V&VN-voorzitter Bianca Buurman weten. “Onze beroepsgroepen hebben een lange en zeer intensieve covidpandemie achter de rug en staan de komende jaren voor de immense opgave om de sterk groeiende zorgvraag in goede banen te leiden. De impact van de snel wijzigende demografische situatie in Nederland is zeer groot en vergt een transformatie van de zorg waarin de verpleegkunde een sleutelrol speelt. Het is daarom geen goede zaak om afspraken over arbeidsvoorwaarden nog langer uit te stellen.”

Zondagsdiensten

De cao Ziekenhuizen, die op 31 januari afliep, geldt voor ruim 200 duizend werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ruim zestig locaties hebben aangegeven donderdag te gaan staken door zondagsdiensten in te voeren. De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben ook hun steun uitgesproken voor de staking.