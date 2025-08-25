Vvt-aanbieders trekken stekker uit flex-project dat uitstroom moest verminderen

In april 2024 ging Flexpertise Zorg – een initiatief van vijf vvt-instellingen – van start. Door zorgpersoneel meer roosterruimte, zeggenschap en een betere werkprivébalans te geven, hoopten de organisaties de uitstroom terug te dringen en werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Daarvoor wilden de aanbieders over hun organisatiegrenzen werken bij het behoud en werven van medewerkers.

Druppel op gloeiende plaat

Na de ontwerpfase stapte Viattence uit de pilot vanwege een beperkte aansluiting qua werkgebied. Onlangs stopte Nusantara met de samenwerking. Werknemers die via Flexpertise Zorg werkten, werden ook ingepland voor diensten bij de deelnemende organisaties. Met het oog op de Wet DBA werd ook het in loondienst brengen van zzp’ers als doelstelling opgenomen. KleinGeluk besloot vervolgens te stoppen vanuit de overtuiging dat zzp’ers zoeken naar vrijheid in werktijden in plaats van werken bij meerdere organisaties.

De overgebleven drie organisaties – Zorggroep Apeldoorn, Atlant en Riwis – concluderen dat de oorspronkelijke doelstellingen onvoldoende zijn behaald en een structureel vervolg niet haalbaar is. Patrick Pelman van Riwis vertelt in de Stentor dat de pilot tot meer kosten van kantoorpersoneel leidde omdat er meer werk voor de roosterplanners bijkwam. De prognose dat het project uit de rode cijfers zou klimmen, bleef volgens Pelman uit. Daarnaast bleek het effect op het personeelstekort een druppel op de gloeiende plaat.

Waardevolle basis

Daarom hebben de organisaties per 1 juli de stekker uit het project getrokken. Medewerkers die via Flexpertise Zorg werkten, blijven in dienst van hun eigen basisorganisatie: Zorggroep Apeldoorn, Atlant of Riwis. Aan hun dienstverband verandert niets. Wel betekent het einde van het experiment dat zij niet meer bij de andere organisaties ingeroosterd worden. “Medewerkers die graag bij de andere organisaties willen blijven werken, krijgen de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Een oplossing hiervoor kunnen meerdere arbeidsovereenkomsten zijn”, aldus Atlant.

De aanbieder meldt dat – hoewel de pilot gestopt is – dat deze een waardevolle basis vormt voor de blijvende zoektocht naar duurzame, flexibele inzet van zorgpersoneel. “Een zoektocht die nog steeds hard nodig is en waarin zorgorganisaties blijven investeren.”