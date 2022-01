VWS laat verzekeraars ook in 2022 risico’s delen

Door de nacalculatie toe te passen lopen zorgverzekeraars minder grote risico’s en hoeven ze de premie minder te verhogen. VWS heeft met de verzekeraars afgesproken dat ze voor 70 procent aan nacalculatie mogen toepassen op het somatische en eigenrisicomodel.

In dit geval zijn de afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het hoofdlijnenakkoord niet beperkend is voor kosten gerelateerd aan de coronapandemie, zoals het leveren van inhaalzorg, schrijft De Jonge in een Kamerbrief. Ook schrijft hij dat bij een besluit om een eventuele overschrijding van het macrokader voor dit jaar goed te maken, rekening wordt gehouden met de opleving van de pandemie en inhaalzorg en nazorg.

Constructieve afspraken

“Ik ga ervan uit dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen in de geest van voorgaande constructief afspraken met elkaar te maken”, aldus de aftredend minister. “Dit betekent concreet dat alle partijen zich maximaal moeten inspannen om binnen het HLA kader te blijven, maar dat dit kader niet onnodig beperkend mag zijn voor uitgaven die betrekking hebben op de covid-pandemie, waaronder noodzakelijke inhaalzorg.”

De macronacalculatie werd eigenlijk in 2012 afgeschaft, maar door de coronapandemie tijdelijk weer toegepast. Vorig jaar werd 85 procent van de afwijkingen tussen de vereveningsbijdrage en de werkelijke kosten afgedekt, hoewel verzekeraars al zelf hadden afgesproken om kosten en omzet met elkaar te delen.

Streekziekenhuis

De Jonge antwoordt in de brief op vragen van Kamerlid Maarten Hijink van de SP naar aanleiding van de contractering tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en zorgverzekeraar Menzis. In dezelfde regio had ook Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem begin december, toen Hijink zijn vragen stuurde, nog geen contract met Menzis, de grootste verzekeraar in de Achterhoek. Vanwege de pandemie gingen de onderhandelingen op dat moment ook moeizaam en leek het even alsof verzekerden bij Menzis weinig gecontracteerde zorg konden krijgen in de regio.

Garantie

Het Slingeland heeft inmiddels de contracten rond met alle verzekeraars en hoewel het Koningin Beatrix ziekenhuis nog in onderhandeling met de verzekeraar is, heeft Menzis al aangegeven dat verzekerden bij alle ziekenhuizen terecht kunnen dit jaar. Ook Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben dergelijke regelingen.

Steunregeling

Om de moeizame onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars vlot te trekken, maakten de NVZ, NFU en ZN net voor de Kerst afspraken over financiële compensatie vanwege de coronapandemie. Nieuw in de afspraken is onder meer dat gekeken wordt of er gedifferentieerd moet worden voor kleine ziekenhuizen. In 2020 bleken juist veel kleine ziekenhuizen alsnog rode cijfers te draaien ondanks de steunregeling.