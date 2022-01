Ernst Kuipers en Connie Helder bevestigd als zorgministers

Ernst Kuipers wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid. De huidig bestuursvoorzitter van Erasmus MC komt namens D66 in het kabinet Rutte IV. Ook is bevestigd dat de VVD Conny Helder, bestuurder bij tanteLouise, voordraagt als minister voor Langdurige Zorg.

Kuipers is ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die hoedanigheid is hij tijdens de coronacrisis een belangrijke speler in het landelijke crisismanagement. Hierdoor kreeg hij ook landelijke bekendheid en zijn naam ging al langer rond als de nieuwe minister van VWS. In 2017 werd Ernst Kuipers verkozen tot Zorgmanager van het jaar van Zorgvisie. Daarnaast voerde hij de afgelopen twee jaar de Skipr99 aan, de lijst met de meest invloedrijke beslissers in de zorg.

Toekomstbestending

In een bericht van Erasmus MC zegt hij zijn best te gaan doen om de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. “We hebben in covidtijd gezien hoe cruciaal een goed functionerend gezondheidzorgsysteem is”, aldus Kuipers. “Ik hoop daar de komende jaren aan te kunnen bijdragen. Dat kan alleen door heel goed samen te werken met alle zorgpartners. Die samenwerking versterken en netwerken bouwen, daar zette ik me als bestuurder en zet ik me straks als minister graag voor in. We staan als land voor enorme uitdagingen.” De raad van toezicht van Erasmus MC gaat de komende tijd afspraken maken met de raad van bestuur over tijdelijke en permanente opvolging.

Tekorten arbeidsmarkt

Aankomend minister voor Langdurige Zorg Conny Helder liet eerder in een interview voor de Skipr Quaterly weten uit te kijken naar nieuw kabinetsbeleid. Ze pleitte toen onder meer voor een ruimhartige ondersteuning bij het wegwerken van de tekorten op de arbeidsmarkt. Ook vertelde ze dat de normatieve huisvestigingscomponent en honderd procent-tarieven ongemoeid moeten blijven.

De Jonge

Hugo de Jonge wordt minister van Volkshuisvesting. In een bericht op Twitter schrijft hij onder meer: “Het is een heftige tijd geweest. Voor iedereen in ons land, ook voor mijn gezin en mijzelf. Maar vooral voor iedereen die door het virus te lijden heeft gehad, of juist door de maatregelen er tegen.”

Jeugd en preventie

Zoals al eerder bevestigd wordt Maarten van Ooijen namens de ChristenUnie staatssecretaris Jeugd en Preventie. De huidig wethouder in Utrecht is met 31 jaar de jongste bewindspersoon in het nieuwe kabinet. Hij gaat zich onder meer ontfermen over een Nationaal Preventieakkoord.