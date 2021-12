‘Ernst Kuipers en Conny Helder zorgministers in nieuwe kabinet’

Maarten van Ooijen wordt staatssecretaris Jeugd en Preventie, bevestigt de ChristenUnie. Met 31 jaar is de huidige wethouder in Utrecht namens de ChristenUnie dan naar verwachting de jongste bewindspersoon.

Nieuwe minister VWS

De naam van Kuipers zingt al langer rond als nieuwe minister voor VWS. In het kabinet zou hij de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg namens D66 de positie krijgen. In de laatste editie van de Skipr99 stond hij, net als vorig jaar, op plek 1.

Ouderenzorg

Conny Helder is onder meer bestuurder bij de Brabantse ouderenzorgorganisatie tanteLouise en lid van het bestuur van branchevereniging ActiZ. Zij zou namens de VVD plaatsnemen in het kabinet. In een interview voor de Skipr Quaterly vertelde Helder uit te kijken naar nieuw kabinetsbeleid. Ze pleitte toen onder meer voor een ruimhartige ondersteuning bij het wegwerken van de tekorten op de arbeidsmarkt. Ook vertelde ze dat de normatieve huisvestigingscomponent en honderd procent-tarieven ongemoeid moeten blijven.

“Bij ActiZ zeggen we: goed ouderenbeleid draait om een samenhang van maatregelen. Innovatie, bouw en arbeidsmarkt hebben allemaal met elkaar te maken. Zo zijn nieuwe gebouwen geschikter om innovatieve technologie in te voeren en dat maakt onze sector weer aantrekkelijker voor talent”, aldus Helder.

Beste jonge bestuurder

Van Ooijen was eerder voorzitter van Perspectief, jongerenorganisatie van de ChristenUnie en is sinds 2018 wethouder in Utrecht. In 2019 werd hij door Binnenlands Bestuur gekozen tot de ‘beste jonge bestuurder van Nederland’. Van Ooijen gaat zich onder meer bezig houden met een groot Preventieakkoord.

Verdeling partijen

Donderdagochtend werd de verdeling van de bestuursposten bekendgemaakt in het nieuwe kabinet en werd duidelijk dat Hugo de Jonge definitief niet zou terugkeren als minister van Volksgezondheid in het kabinet omdat de post niet naar het CDA gaat.