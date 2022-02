‘VWS had invloed op teksten OMT’

Het ministerie van VWS heeft in de eerste maanden van de coronacrisis tekstsuggesties gedaan in de conceptadviezen van het Outbreak Management Team (OMT), zo meldt Nieuwsuur vrijdag.

Het RIVM, dat onder het ministerie valt en het OMT voorzit, heeft tekstsuggesties van het ministerie overgenomen. Betrokken OMT-leden blijken daarbij niet te zijn geraadpleegd. Het kabinet heeft altijd gezegd dat het OMT volstrekt onafhankelijk is. Volgens deskundigen is door de bemoeienis van het ministerie de onafhankelijkheid van het OMT geschonden.

Nieuwsuur onderzocht de afgelopen maanden duizenden vrijgegeven documenten over de eerste maanden van de coronacrisis. Uit mailwisselingen komt naar voren dat het ministerie meermaals overleg voerde met het RIVM over tekstwijzigingen in conceptadviezen van het OMT, voordat deze beschikbaar werden gemaakt voor het publiek.

Begrijpelijk advies

VWS mag “tekstsuggesties” doen, aldus een woordvoerder van het RIVM. Het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg wordt voorgezeten door een functionaris van het ministerie. “Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent”, zo stelt hij.

“Uit dit overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen.” Het gaat dan om “verzoeken ter verheldering”. De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn en “zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk”.

Het is vervolgens aan het secretariaat van het OMT om de suggesties te beoordelen en eventueel over te nemen. “Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen,” aldus de woordvoerder van het RIVM.