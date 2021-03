VWS komt met richtlijn tegen vaccinverspilling

“De GGD-medewerkers heb je op een gegeven moment wel geprikt”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Daarom zijn we bezig met een kader over de verdere verdeling van deze restjes. Dit voorschrift verschijnt in de nabije toekomst.” Wanneer dat precies is, is nog onbekend. In de richtlijn wordt duidelijk gemaakt ’’wat we gaan doen met de overgebleven doses, en wie daar precies voor in aanmerking komen”.

Handvol

De overgebleven doses zijn ongebruikte vaccins die niet bewaard kunnen worden. Volgens de GGD gaat het dagelijks om een handvol overgebleven doses per priklocatie. (ANP)