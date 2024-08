VWS kreeg waarschuwing over financiën Viecuri

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) kreeg een waarschuwing over de financiële situatie van VieCuri op 1 mei. Nadat steun werd toegezegd door zorgverzekeraars en banken werd de melding op 27 juni weer ingetrokken, schrijft minister Fleur Agema in een Kamerbrief over de financiële problemen van sommige ziekenhuizen.