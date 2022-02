VWS krijgt claim van bedrijf waar Kuipers indirect commissaris was

De apparaten van Breathomix werden kort ingezet bij GGD’s en tijdens het Eurovisie Songfestival, om coronabesmettingen op te sporen. Volgens VWS werkten de apparaten niet goed. Daarop werd een grote nabestelling geannuleerd. Breathomix eist nu 24 miljoen euro vanwege ‘contractbreuk’.

Toen Breathomix VWS in november dagvaardde, had Kuipers indirect bijbanen bij Breathomix. Zo was hij commissaris bij stichting CBusinez, die Breathomix een voorfinanciering van 100.000 euro gaf voor deze apparaten.

Proeven

Het Erasmus MC, waarvan Kuipers de hoogste bestuurder was, deed volgens Nieuwsuur en de NOS proeven met het blaastestapparaat. Die werden betaald door onder meer de Erasmus MC Foundation, waar Kuipers toezichthouder was.

VWS stelt na onderzoek dat Breathomix testresultaten heeft gemanipuleerd, zo meldde het Financieel Dagblad onlangs al. Breathomix zegt tegen de NOS dat het gaat om een menselijke fout en laat weten dat het failliet gaat als VWS niet financieel over de brug komt.

Niet persoonlijk

Erasmus MC verklaart dat zijn ex-bestuursvoorzitter niet persoonlijk betrokken is geweest bij beslissingen van Breathomix. Ook zou de voorfinanciering al zijn gegeven voordat Kuipers aantrad als commissaris van CBusinez, iets dat de VWS-minister bevestigt.

Volgens Maarten Hijink van de SP is er geen sprake van ongewenste belangenverstrengeling. Ook Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Laurens Dassen (Volt) menen dat Kuipers niet verkeerd heeft gehandeld.