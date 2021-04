VWS wil eerst opheldering over Janssen voordat zorg prik krijgt

Het is nog niet duidelijk of ziekenhuizen hun personeel snel kunnen inenten met het nieuwe Janssen-vaccin, zoals onlangs werd afgesproken. Het ministerie van Volksgezondheid wil eerst van het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de medicijnautoriteit CBG meer weten over mogelijk ernstige bijwerkingen die aan het licht zijn gekomen. Zorgminister Hugo de Jonge verwacht dat woensdag.

Maandag werden bijna 80.000 Janssen-vaccins aan Nederland geleverd. Afgesproken was al dat 35.000 vaccins daarvan versneld naar de zorgmedewerkers zouden gaan die met coronapatiënten in contact komen.

Meldingen ernstige trombose

Dinsdag werd echter bekend dat over het vaccin van Janssen meldingen zijn binnengekomen over ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Het moederbedrijf Johnson & Johnson heeft daarom dinsdag verdere leveringen van het vaccin aan Europa uitgesteld. Ook bij het AstraZeneca-vaccin is sprake van dergelijke mogelijke bijwerkingen in zeer uitzonderlijke gevallen.

Maar voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) pleit desondanks voor om de inenting met de reeds geleverde Janssen-vaccins, waar maar één prik van nodig is, toch door te zetten. “Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken”, zei hij tegen het ANP. Wat Kuipers betreft is de kans op ernstige ziekte of overlijden na een corona-infectie is immers veel groter dan de kans op zeldzame bijwerkingen bij vaccinatie. (ANP)