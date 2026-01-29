‘VWS wil maatregelen tegen sperma uit het buitenland’

Het ministerie van VWS wil paal en perk stellen aan het gebruik van massadonoren van buitenlandse spermabanken, schrijft het AD. Uit hun zaad worden wereldwijd soms honderden kinderen per donor geboren, blijkt uit onderzoek van Zembla.

Demissionair staatssecretaris Judith Tielen noemt de huidige situatie “onwenselijk” en kondigt maatregelen aan.

In de Zembla-uitzending Zaad zonder grenzen, vanavond, maken experts zich grote zorgen om het buitenlandse donorzaad, vooral van Deense spermabanken als Cryos.

Tekort aan donoren

Veel Nederlandse wensouders en klinieken maken daar gebruik van vanwege een tekort aan spermadonoren in eigen land. Jaarlijks worden in Nederland minstens duizend kinderen geboren uit buitenlands donorzaad.

Uit het onderzoek van Zembla blijkt dat de buitenlandse donoren vaak veel meer kinderen krijgen dan in Nederland is toegestaan, omdat hun zaad in verschillende landen wordt gebruikt. De donorkinderen weten daarom niet wie hun donorvader en halfbroers of -zussen zijn. Dat is in strijd met kinderrechten, zeggen experts.