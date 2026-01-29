Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

‘VWS wil maatregelen tegen sperma uit het buitenland’

,

Het ministerie van VWS wil paal en perk stellen aan het gebruik van massadonoren van buitenlandse spermabanken, schrijft het AD. Uit hun zaad worden wereldwijd soms honderden kinderen per donor geboren, blijkt uit onderzoek van Zembla.

Demissionair staatssecretaris Judith Tielen noemt de huidige situatie “onwenselijk” en kondigt maatregelen aan.

In de Zembla-uitzending Zaad zonder grenzen, vanavond, maken experts zich grote zorgen om het buitenlandse donorzaad, vooral van Deense spermabanken als Cryos.

Tekort aan donoren

Veel Nederlandse wensouders en klinieken maken daar gebruik van vanwege een tekort aan spermadonoren in eigen land. Jaarlijks worden in Nederland minstens duizend kinderen geboren uit buitenlands donorzaad.

Uit het onderzoek van Zembla blijkt dat de buitenlandse donoren vaak veel meer kinderen krijgen dan in Nederland is toegestaan, omdat hun zaad in verschillende landen wordt gebruikt. De donorkinderen weten daarom niet wie hun donorvader en halfbroers of -zussen zijn. Dat is in strijd met kinderrechten, zeggen experts.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:44 'VWS wil maatregelen tegen sperma uit het buitenland'
8:18 Nieuwe cao voor umc-medewerkers, 7 procent loonsverhoging
28 jan 2026 OM eist 4 weken cel wegens ontucht anesthesioloog
28 jan 2026 Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties
27 jan 2026 Vrouw uit 'Op zoek naar Marlotte' wordt niet vervolgd

Reader Interactions

Reacties