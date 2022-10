VWS wil problemen toegankelijkheid zorg snel oplossen

Volgens de NZa is een kritisch punt in de zorg bereikt. “Mensen krijgen lang niet altijd meer de zorg die zij nodig hebben”, schrijft de autoriteit in haar jaarlijkse publicatie Stand van de Zorg. Meer mensen hebben zorg nodig, maar het aanbod wordt schaarser, constateert de NZa. In een brief aan het ministerie, samen met de IGJ, vraagt de autoriteit aandacht voor de problemen.

Krappe arbeidsmarkt

VWS erkent deze. “Het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen bij een toenemende vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen waar de zorg voor staat”, zegt een woordvoerder van het ministerie. VWS heeft met alle betrokken partijen afspraken gemaakt om onder meer beter te gaan samenwerken, meer op preventie in te zetten en zorgpersoneel te behouden en te werven. Maar een dergelijke transformatie kost tijd, erkent VWS.

Gevolgen voor kwaliteit

Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt “een dagelijkse opgave voor alle zorgprofessionals”, ziet het ministerie. Het tekort aan personeel heeft nu al gevolgen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg, ziet VWS, net zoals de NZa en de IGJ constateren. Het lukt “zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorginkopers niet altijd meer om de zorg toegankelijk en kwalitatief hoog te houden”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

VWS wil samen met de IGJ en de NZa “aan de slag met wat, vooruitlopend op afspraken voor de lange termijn, nu al kan helpen om problemen op te lossen”, zegt de woordvoerder van het ministerie. Zij wil daarbij “handvaten bieden aan alle zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers. Het is ontzettend belangrijk dat voor iedereen die het nodig heeft de zorg toegankelijk blijft.” (ANP)