Wachtlijst ouderenzorg voor meeste urgente gevallen naar nieuw hoogtepunt

De wachtlijst voor een plek in een ouderenzorginstelling voor cliënten met de meest urgente zorgvraag is bijna 60 procent gestegen in een jaar tijd. Vergeleken met twee jaar geleden is de lijst verdubbeld. Dit zijn cliënten die zo snel mogelijk een plek nodig hebben in een zorginstelling, maar soms moeten ze weken wachten en in een enkel geval duurt het maanden voordat er een plek beschikbaar is. In 29 gevallen werd de Treeknorm niet gehaald.

Op 1 maart stonden 372 ouderen op de lijst, een stijging van 57 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met twee jaar eerder gaat het om een stijging van 124 procent.

Dementie

Vaak gaat het om cliënten die in een ziekenhuis of revalidatie-instelling verblijven en een plek nodig hebben om berschermd te wonen met intensieve begeleiding vanwege bijvoorbeeld dementie of het zijn cliënten die intensieve zorg nodig hebben om verder te herstellen.

In totaal staan 20.986 mensen te wachten op een plek in een ouderenzorginstelling, tweeduizend mensen meer dan een jaar geleden hoewel de wachtlijst wel is gekrompen in het afgelopen halfjaar. Vooral de wachtlijst voor cliënten die binnen een of enkele maanden een plek nodig hebben, is kleiner geworden. Cliënten die niet direct ergens terechtkunnen, kunnen wel overbruggingszorg krijgen van de zorgkantoren.

Vastlopende zorg

ActiZ ziet in de cijfers een bevestiging dat de zorg vastloopt. “We weten bijvoorbeeld nu al dat het aantal mensen met dementie de komende jaren verdriedubbelt”, laat een woordvoerder weten. “Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moeten we alles op alles zetten en moet de manier waarop we de zorg organiseren veranderen.” De branchevereniging hamert op extra verpleeghuisplekken en op versnelling van de plannen om de zorg thuis te versterken en ervoor te zorgen dat er heel snel passende randvoorwaarden worden gerealiseerd op het gebied van ouderenhuisvesting.

Crisisplek

CZ vindt de groeiende wachtlijsten een gevolg van de grenzen waar de zorg tegenaan loopt. “De vraag van ouderen neemt toe, maar het beschikbare personeel niet. En zo ontstaat een zorgkloof die vorig jaar verder is gegroeid.”

“De zorgbemiddelaars van het CZ zorgkantoor houden contact met de zorgaanbieders en de cliënten en bemiddelen waar mogelijk. Dat is dan niet altijd op de plek van voorkeur. Omdat ze ook contact onderhouden met de client, weten zij ook wanneer het thuis met overbruggingszorg echt niet meer gaat. Dan kan een crisisplek uitkomst bieden. Niet wenselijk maar soms helaas wel noodzakelijk.”

Meer aanmeldingen

Het zorgkantoor van VGZ merkt ook op dat er tijdens de covid-periode minder mensen werden aangemeld voor de ouderenzorg en dat er nu relatief meer mensen met urgentie binnenkomen. “Men blijft dus langer (bijvoorbeeld) in de eigen thuissituatie voordat er een indicatie wordt aangevraagd.”

Volgens het zorgkantoor van Zilveren Kruis kan het ook zijn dat meer ouderen in het ziekenhuis of in de revalidatiezorg terecht zijn gekomen door griep of een ander virus en nu meer uitstromen. In een jaar tijd verdubbelde de wachtlijst voor urgente gevallen van 36 naar 76; inmiddels is de wachtlijst gedaald naar 40 cliënten.

“Wij ondersteunen waar mogelijk zorgaanbieder en cliënt bij het vinden van passende zorg. Wij bellen bijvoorbeeld rond naar zorgaanbieders. Daarbij maken we gebruik van Zorgatlas. Wel goed om te weten is dat de voorkeurs(zorg)aanbieder van de klant de dossierhouder wordt. Die kan om ondersteuning vragen bij ons, maar we bieden dat uiteraard ook proactief aan.”

