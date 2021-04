‘Wanneer je zelf geen zorgachtergrond hebt, kom je er moeilijk tussen’

In de nieuwe serie ‘Nieuw bloed’ van Zorgvisie komen leidinggevenden en zorgbestuurders aan het woord die uit een heel andere branche komen. Akkie Bootsma had een mooie carrière bij de Rabobank, toen ze tien jaar geleden toe was aan een nieuwe uitdaging en aan de slag wilde in de zorg. Ze kwam erachter dat dit niet zo eenvoudig bleek te zijn : ‘Ik reageerde op vacatures en schreef me in bij bureau’s, zonder resultaat.’

‘Als je zelf geen zorgachtergrond hebt, kom je er moeilijk tussen’, verklaart Bootsma. ‘Uiteindelijk raakte ik aan de praat met de vader van een schoolvriendinnetje van mijn dochter, die werkte in een regionaal ziekenhuis waar een vacture voor zorgmanager op de afdeling Cardiologie/Longziekten vrijkwam. Hij heeft me daar voorgedragen en ik kwam als eerste kandidaat uit de sollicitatieprocedure.’

Na een paar jaar in het ziekenhuis besluit ze aan de slag te gaan bij ZINN Gezondheidszorg. Dit ging een stuk gemakkelijker met haar ervaring in het ziekenhuis. Bootsma: ‘Ik word regelmatig via LinkedIN aangesproken door mensen die eveneens de overstap naar de zorg willen maken. Tips die ik geef: gebruik je volledige netwerk, probeer elkaar persoonlijk te ontmoeten, want in een brief kun je jouw motivatie onvoldoende overbrengen. En loop eens een volle dag mee om te zien of de cultuur en omgeving écht bij je past.’