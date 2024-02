Een verpleeghuis in Hoogvliet heeft gisteren enige tijd te maken gehad met wateroverlast. Die ontstond in een meterkast door een verstopping in het riool. Tijdens de herstelwerkzaamheden werd de stroom gedeeltelijk uitgezet en werkte het meldsysteem waarmee bewoners verpleging kunnen oproepen tijdelijk niet, liet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten.

Het Rode Kruis werd ingezet om hulp te bieden. De verstopping is verholpen en de problemen met de meterkast zijn hersteld. In het verpleeghuis in de Alverstraat in Rotterdam-Hoogvliet wonen volgens de veiligheidsregio zo’n honderd ouderen met dementie of een fysieke beperking.

Op veel etages van het ruim tien verdiepingen tellende gebouw stonden medewerkers van het verpleeghuis en het Rode Kruis om de bewoners waar nodig te ondersteunen toen het alarmsysteem tijdelijk niet werkte. (ANP)