Weer beroepsverbod voor internist Maasstad Ziekenhuis

Een internist die werkte voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, heeft opnieuw een beroepsverbod gekregen. Hij wordt verwijderd uit het register waar elke zorgmedewerker in moet staan, heeft het regionaal tuchtcollege in Amsterdam vrijdag bepaald. De man heeft zich in 2021 vergrepen aan twee jonge patiëntes en aan een vrouw die werd opgeleid tot specialist.

Volgens het tuchtcollege heeft de man de borsten en schaamlippen van de patiëntes aangeraakt “zonder medische noodzaak”. Dat deed hij ook tijdens een één-op-éénles met de arts-assistente die hij moest opleiden.

De man zelf vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het aanraken van de patiëntes was volgens hem wel medisch noodzakelijk. Bij de aanstaande arts wilde hij naar eigen zeggen laten zien hoe ze een echo van de liezen moest maken, en daar zou ze mee hebben ingestemd.

Beroepsverbod

Dezelfde internist had in 2023 ook een beroepsverbod gekregen, omdat hij zich seksueel grensoverschrijdend had gedragen tegenover drie coassistentes.

Na hoger beroep werd het beroepsverbod omgezet in een schorsing van een jaar. De internist had de vrouwen, die hij moest opleiden, onaangekondigd aangeraakt in hun schaamstreek en hun onderbroeken opzij geschoven. Bovendien nam hij dat op met zijn telefoon. De tuchtrechters spraken toen van “een eenmalig zeer ernstig incident”. Bovendien is hij ontslagen en moet hij nog voor de strafrechter komen. (ANP)