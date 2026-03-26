Weer gedetineerde ontsnapt bij ziekenhuisbezoek

In Roermond is afgelopen vrijdag een gedetineerde ontsnapt aan zijn begeleiders na een ziekenhuisbezoek.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door het AD. De man is nog voortvluchtig.

De gedetineerde werd vrijdagochtend vervoerd vanuit de penitentiaire inrichting (PI) in Roermond naar het Laurentius Ziekenhuis in die Limburgse stad. “Bij het verlaten van het ziekenhuis heeft hij de mogelijkheid gezien zich te onttrekken aan het toezicht”, zegt de woordvoerder. Het gaat om drie beveiligers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, een landelijke dienst van de DJI die onder meer het vervoer van arrestanten en gedetineerden verzorgt.

Naar de gedetineerde wordt momenteel actief gezocht, onder meer door het specialistische FASTNL (Fugitive Active Search Team) van de politie. “De man staat internationaal gesignaleerd”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. “Wij hebben geen reden om aan te nemen dat hij een gevaar vormt voor zijn omgeving.”

Drugscrimineel

Volgens het AD is de gedetineerde een meermaals veroordeelde drugscrimineel. De woordvoerders van de DJI en het OM kunnen dat niet bevestigen. “Op de achtergrond van deze man en de reden dat hij gedetineerd was, gaan wij op dit moment niet in”, laat de OM-zegsman weten.

Vrijdag ontsnapte ook in Utrecht een gedetineerde na een ziekenhuisbezoek. Hij werd na een urenlange klopjacht aangehouden. Deze gedetineerde was er ook in geslaagd een vuurwapen af te pakken van een van zijn begeleiders. Volgens de DJI-woordvoerder is dat in het geval van Roermond niet aan de orde. (ANP)