Thema: Sociaal Domein
Weer kinderen onder toezicht van William Schrikker mishandeld

,

Twee kinderen van negen en tien jaar oud zijn jarenlang ernstig verwaarloosd en mishandeld in een gezinshuis in het noorden van het land, is te lezen in een uitspraak van de kinderrechter. De kinderen verbleven al drie jaar in het huis en vielen onder de verantwoordelijkheid van de William Schrikker Stichting, die ook verantwoordelijk was voor het Vlaardingse pleegmeisje.

Er waren al langer twijfels over de pedagogische vaardigheden van de verzorgers in het gezinshuis, staat in het oordeel van de rechter. Kortgeleden namen die zorgen toe toen een van de kinderen op school rondliep met een onbehandelde hondenbeet. De school deed daarop een melding bij de verantwoordelijke stichting. De kinderen verklaarden tegenover de rechter niet naar de huisarts te mogen en niet over de hondenbeten te mogen praten. Het ene kind had een forse wond, het andere kind een litteken. Ook zouden zij stelselmatig worden geslagen als zij volgens de gezinshuismoeder of haar partner iets verkeerd deden.

Kinderarbeid

Daarnaast moesten zij huishoudelijke taken en werkzaamheden op de boerderij verrichten, “die niet anders kunnen worden uitgelegd dan als ontoelaatbare kinderarbeid”, stelt de rechter. Het ging om het opruimen van dode dieren, uitmesten van hokken, stalarbeid en schoonmaken. Als de kinderen hier niet op tijd klaar mee waren, moesten zij als straf een maaltijd overslaan.

Zichtbaar letsel

De rechter oordeelt dat de verklaringen van de kinderen betrouwbaar zijn. Ze zijn gedetailleerd, specifiek en consistent. Ook komt het overeen met ander bewijs, zoals het zichtbare letsel van beide kinderen. Er is melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De William Schrikker Stichting zegt aangifte te doen bij de politie. De kinderen zijn overgeplaatst naar een ander gezinshuis.

De William Schrikker Stichting laat weten dat jeugdbeschermers zich al langer zorgen maakten “over het pedagogisch klimaat in het gezinshuis”. Waarom er desondanks niet eerder is ingegrepen, meldt de stichting niet. De zorginstantie zegt ook dat de kinderen hebben gesproken over “mishandelingen die hen nooit hadden mogen overkomen. Hoewel de kinderen gelukkig in veiligheid zijn gebracht, zijn we hier geschokt en intens verdrietig over en leven we mee met de kinderen en hun familie.” (ANP)

Jeugdzorg

