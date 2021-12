Weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen zaterdag en zondag toegenomen. In totaal liggen er nu 2762 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

Zaterdag lagen in totaal nog 2743 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2120 patiënten, elf meer dan zaterdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten met acht tot 642. Het afgelopen etmaal zijn er 251 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Van hen zijn er 33 opgenomen op de ic en 218 op de verpleegafdelingen.

Coronauitslagen

Het RIVM registreerde zaterdag op zondag 16.671 positieve coronatestuitslagen. De afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld 18.404 besmettingen aan het licht. Vorige week zondag stond het zevendaags gemiddelde nog op 21.776 besmettingen, sindsdien daalde het elke dag.

Storing

Zaterdag was er urenlang een storing bij de GGD waardoor het onmogelijk was om online een afspraak te maken voor een test of vaccinatie. De storing werd dezelfde dag nog opgelost. Door de storing was het ook niet mogelijk om online een uitslag in te zien. Kort na 15.30 uur maakte de GGD bekend dat de storing voorbij was. De oorzaak van de storing, die rond 11.00 uur begon, is nog niet bekend. (ANP/Skipr)