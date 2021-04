Weer meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gestegen. In totaal zijn nu 2582 patiënten met Covid-19 opgenomen, 65 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 794 op de intensive care, een toename van zes patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1788 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan zondag. Toen nam het aantal opgenomen patiënten toe met 26. In de drie dagen daarvoor nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen juist af, met in totaal 67.

IC-patiënten

Om de druk op de zorg gelijkmatig te verdelen, zijn er afgelopen etmaal 25 coronapatiënten overgebracht naar andere regio’s, onder wie vijf ic-patiënten.

“De instroom van Covid-patiënten is in de afgelopen week verder gestegen. Dit leidde tot een stijgende bezetting, zowel op de ic als in de kliniek. In anticipatie op een mogelijke verdere stijging in de komende week, wordt de ic-capaciteit uitgebreid tot 1550 bedden”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Nu zijn dat ongeveer 1400 bedden. Eind maart werd de capaciteit op de ic’s ook al vergroot, met ongeveer 150 bedden. (ANP)