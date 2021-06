Weer meer dan vijftig coronabedden vrijgekomen

Ziekenhuizen behandelen nog 729 coronapatiënten. In de afgelopen 24 uur zijn 54 bedden op de speciale coronavleugels vrijgekomen. Het is de vierde dag op rij dat het totale aantal opgenomen patiënten met meer dan vijftig daalt.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 448 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 38 minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de negentiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 281 mensen, 16 minder dan op donderdag.

De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten.

Artsen en verpleegkundigen kunnen nu op andere afdelingen aan het werk worden gezet. Op de andere intensive cares liggen nu 565 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er bijna honderd meer dan afgelopen maandag. Het is bovendien het hoogste aantal sinds 7 oktober. Deze mensen zijn geopereerd vanwege bijvoorbeeld kanker of ernstige hartklachten, of hebben een zwaar ongeluk gehad.

Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 59 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling. In de afgelopen week belandden 416 mensen vanwege corona in een ziekenhuis, gemiddeld ongeveer 59 per dag. Dat is het laagste peil sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens in oktober. (ANP)