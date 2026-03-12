Weert krijgt eigen afdeling voor nucleaire geneeskunde

Patiënten in Weert en omgeving kunnen nu voor een PET scan terecht in het SJW Weert en hoeven niet langer naar Eindhoven of Roermond.

Het Sint Jans Gasthuis in Weert heeft nu een eigen afdeling nucleaire geneeskunde. “Door een toename van het aantal kankerdiagnoses en hart- en vaatziekten is er steeds vaker nucleair geneeskundig onderzoek nodig”, zegt oncologisch chirurg Deborah van Dijk.

Op dit moment moeten inwoners van Weert naar het Catharina in Eindhoven of het Laurentius in Roermond als er een PET of SPECT-scan nodig is. Dat is nu steeds minder vaak nodig. Wel kan het voor sommige onderzoeken nog gebeuren dat patiënten voor een diagnose de komende tijd toch worden doorgestuurd, omdat de afdeling nog verder moet worden uitgebouwd.

Het Sint Jans Gasthuis in Weert is een zelfstandig streekziekenhuis, maar de aandelen zijn in handen van het MUMC+, het academisch ziekenhuis van Maastricht. De twee ziekenhuizen werken ook operationeel nauw samen, waarbij Maastricht planbare zorg deels naar Weert verplaatst.

Gerelateerd nieuws

13 mrt 2026 Twee nieuwe bestuursleden Federatie Medisch Specialisten voorgedragen
13 mrt 2026 ZGT en gemeente Almelo maken afspraken over nieuwbouw ziekenhuis
12 mrt 2026 Weert krijgt eigen afdeling voor nucleaire geneeskunde
11 mrt 2026 Noordelijke ziekenhuizen zoeken samenwerking voor toekomstige hartzorg
11 mrt 2026 Albert Schweitzer ziekenhuis ontzegde terecht toegang tot ziekenhuis

