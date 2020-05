Wegwijzer AI en Corona verzamelt ‘mooie initiatieven uit het veld’

De wegwijzer is een initiatief van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS. Er zijn onder meer FAQ’s, publicaties, databronnen en best practices in opgenomen. Maar ook richtsnoeren voor de uitleg van wetgeving en hulpmiddelen voor het analyseren van informatie.

Controle over het virus

“We horen en zien zoveel mooie initiatieven uit het veld. De kennis en inzichten van iedereen die nu hard aan het werk is, is zeer waardevol om anderen snel op weg te helpen. Zo krijgen we samen controle over het coronavirus en werken we aan een toekomst met de juiste zorg, op de juiste plek,” aldus programmamanager Annemieke Nennie.