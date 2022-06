Wendela Hingst nieuwe bestuurder Raamwerk

Wendela Hingst start per 1 juli 2022 als de nieuwe bestuurder van Raamwerk. Hingst volgt Hans de Cocq van Delwijnen op, die per 1 juli 2022 start als directeur Vastgoedontwikkeling bij Raamwerk. Raamwerk staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van vastgoed. Er is daarom voor gekozen om de organisatie tijdelijk te versterken op dit vraagstuk.

Rvt-Voorzitter Jos Brinkmann: “We hebben in Wendela een enthousiaste en betrokken persoon gevonden die goed in staat is om richting te geven aan de opdracht en strategie van Raamwerk, met oog voor cliënten, medewerkers, stakeholders en ontwikkelingen in de sector.”

Ondersteuning en begeleiding

Raamwerk biedt met circa 800 medewerkers ondersteuning en begeleiding aan ongeveer 750 cliënten op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Raamwerk richt zich op volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de Duin- en Bollenstreek aan de Hollandse kust