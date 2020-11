Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorzichtig over vaccins

Het nieuws dat het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna heel effectief lijkt te zijn is “tamelijk bemoedigend”, maar er zijn meer gegevens nodig. Hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan van Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei dat maandag.

Deelnemers aan de tests moeten nog twee maanden langer in de gaten worden gehouden in verband met mogelijke bijwerkingen, zei ze op een persconferentie in Genève. “Er zijn nog veel openstaande vragen”, aldus Swaminathan over de vaccins van Moderna en rivaal Pfizer, die beide een effectiviteit van meer dan 90 procent claimen.

Zo moet nog duidelijk worden hoe lang deze vaccins beschermen tegen het coronavirus, in hoeverre ze ernstige gevallen van Covid-19 kunnen voorkomen en wat voor effect ze hebben op ouderen.

Heel beperkt aantal doses

Swaminathan verwacht dat er in de eerste helft van volgend jaar maar een “heel beperkt” aantal vaccindoses beschikbaar zal zijn. Wat meespeelt is hoe makkelijk de vaccins zijn op te slaan en te vervoeren. Het vaccin van Pfizer moet heel koud worden bewaard, terwijl dat van Moderna gewoon in de koelkast goed blijft.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zei eerder op de dag dat een vaccin alleen de pandemie niet zal beëindigen. Waakzaamheid, testen, isoleren en behandelingen zullen nodig blijven, twitterde hij.

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds het begin van de epidemie 65 medewerkers positief getest, van wie ook een aantal recent. Tedros heeft net een quarantaineperiode achter de rug en ziet geen noodzaak zich te laten testen, ook omdat hij geen symptomen heeft. Hij werd zeventien dagen geleden blootgesteld aan het virus. (ANP)