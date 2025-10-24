Skipr

Wereldwijd grote verschillen in zorg voor vrouwspecifieke kankersoorten

,

Er zijn wereldwijd grote verschillen in de zorg voor vrouwspecifieke kankersoorten, blijkt uit internationaal onderzoek. In landen met een hoog inkomen wordt bijvoorbeeld eerder kanker in een vroeg stadium ontdekt.

De studie, eerder deze week gepubliceerd in The Lancet, omvat gegevens van ruim 275.000 vrouwen uit de kankerregistraties van 39 landen tussen 2015-2018. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) leverde data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en is co-auteur van de publicatie.

Consistentie

Hieruit blijkt dat in landen met een hoog inkomen bij 40 procent van de vrouwen de kanker vroeg werd ontdekt, tegenover minder dan 20 procent in landen met een laag of middeninkomen. Eierstokkanker wordt wereldwijd het minst vaak vroeg gediagnosticeerd (minder dan 20 procent).

Driekwart (78 procent) van de vrouwen in landen met een hoog inkomen en meer dan de helft (56 procent) van de vrouwen in landen met een laag inkomen kreeg een operatie aangeboden, maar de internationale klinische richtlijnen werden wereldwijd niet consistent gevolgd.

“Deze studie maakt duidelijk dat de zorg voor vrouwen met kanker wereldwijd niet altijd aansluit op de internationale richtlijnen”, aldus Sabine Siesling, hoofdonderzoeker in het team Borstkanker bij IKNL, hoogleraar ‘kankerzorg op maat’ bij de Universiteit Twente en co-auteur van het artikel in The Lancet.  “Omdat wij beschikken over een sterke infrastructuur en betrouwbare gegevens uit de NKR, kunnen we bijdragen aan deze internationale studies en hiermee leren van internationale verschillen om onze eigen zorg verder te verbeteren.”

