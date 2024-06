Werkgevers en vakbonden sluiten nieuw sociaal plan jeugdzorg

Werkgevers en de vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV zijn akkoord over een nieuw landelijk sociaal plan jeugdzorg. Het nieuwe plan vervangt het sociaal plan in de huidige cao en bevat afspraken over behoud van werknemers, begeleiding bij reorganisatie en scholing en ontwikkeling.

Over het algemeen worden sociaal plannen op instellingsniveau gesloten tussen werkgevers en vakbonden. “In een sociaal plan wordt beschreven wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn voor het geval zich een organisatieverandering voordoet. Doel is de personele gevolgen dan tot een minimum te beperken”, aldus FBZ.

Unicum

Voor het eerst bestrijkt het nieuw sociaal plan de gehele sector. De FNV noemt het een unicum. Volgens Maaike van der Aar, FNV-bestuurder jeugdzorg, is hiermee een vurige wens van de vakbond uitgekomen: “Nu er zoveel op de sector afkomt, is het goed dat we baanzekerheid kunnen garanderen.”

Geen gedwongen ontslagen

Het plan is vooral gericht op het behoud van medewerkers. Zo is er afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Als er medewerkers weg moeten bij de ene organisatie, wordt er passend nieuw werk bij een andere organisatie gezocht. Ook zijn er afspraken gemaakt over pre-mobiliteit. Dat betekent dat de werkgever al met medewerkers in gesprek gaat over passend werk en faciliteiten daarvoor biedt als deze een toekomstige organisatiewijziging voorziet. Daarnaast maakt iedere jeugdzorgorganisatie werk van vitaliteit en het aantrekkelijk maken van het werken in de jeugdzorg.

De vakbonden buigen zich komende tijd over de afspraken en leggen deze voor aan de leden en brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.