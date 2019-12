Werkgevers thuiszorg scharen zich alsnog achter cao-akkoord

Leden van de werknemersorganisatie blijven bezorgd over de financiële gevolgen voor met de wijkverpleging en aanbieders van huishoudelijk hulp.

Tarieven

“Zorgthuisnl heeft een financiële analyse laten uitvoeren op het effect van de cao bij de eigen leden. Door blijvende financiële druk en het achterblijven van afdoende indexering van de tarieven door zorgverzekeraars in de wijkverpleging zal, wanneer er niets verandert, het rendement sectorbreed in 2020/2021 negatief worden. Dat is een onacceptabel scenario. In tijden van toenemende schaarste mag van zorgverzekeraars worden verwacht dat ze alles in het werk stellen voor behoud van de capaciteit in de zorg thuis”, aldus Zorgthuisnl.

Structureel overleg

De organisatie hoopt door met de sociale partners op te trekken “reële tarieven” te bewerkstelligen. Zorgthuisnl sluit ook weer aan bij het Structureel Overleg VVT, dat de cao-afspraken verder concreet uitwerkt.