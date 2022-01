Werkgevers trekken stekker uit overleg cao fysiotherapeuten

De onderhandelingsdelegatie van de werkgevers realiseerde zich dat zij onvoldoende ruimte hadden om tegemoet te komen aan de basale regelingen en voorzieningen die in een cao thuishoren, aldus de FDV: “Zelfs de ondergrens van ons was voor werkgevers onbespreekbaar. Daarna is de delegatie van werkgevers weggelopen van de overlegtafel.”

Teleurgesteld

De vakbond voor fysiotherapeuten in de eerste lijn (21.000 professionals) is “buitengewoon teleurgesteld” in deze houding. De bond dacht rond de jaarwisseling dat een akkoord binnen bereik was. Vorig jaar stemden de achterbannen van beide cao-partijen in met een visiedocument over de inhoud van de nieuwe cao. Met onder meer afspraken over loon en pensioen, een functiehuis en afspraken over scholing en ontwikkeling.

De FDV gaat zich beraden met de achterban over volgende stappen, maar betreurt de “nieuwe move” van de werkgeversvereniging: “Het betekent niet alleen dat er geen cao komt, maar het zorgt ook voor extra onrust tussen fysio-praktijkhouders en fysiowerknemers.”

Betaalbaar

Ondanks het “grote belang” van een nieuwe cao is de WVF van mening dat die “nooit een doel op zich moet zijn, want een cao moet immers voor de werkgevers wel betaalbaar zijn”. Ook de WVF gaat zich beraden welke andere alternatieven er zijn.