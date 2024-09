Werkgeversorganisaties: meer banen voor mensen met beperking

Ze overhandigden hun actieverklaring op de Paralympische Spelen in Parijs zondag 31 augustus aan staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie.

Toegang tot werk

Om mensen met een beperking voldoende toegang tot werk te bieden, maakten werkgevers, de overheid en maatschappelijke organisaties jaren geleden de banenafspraak. Ze spraken af tussen 2013 en 2026 zeker 125.000 reguliere banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar de laatste jaren blijven de aantallen achter bij de doelstellingen en ligt een wetsvoorstel op tafel voor aanpassingen aan de afspraak.

Krappe arbeidsmarkt

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is er veel te verbeteren aan de manier waarop de banenafspraak nu functioneert, maar de doelen uit het akkoord staan wat hem betreft nog. In afwachting van het politieke debat over aanpassingen spoort hij ondernemers aan goed te kijken of zij meer kunnen doen. Ook omdat de arbeidsmarkt nu erg krap is.

Banen voor mensen met beperking

“Je kunt je als ondernemer wel verschuilen achter waarom het allemaal misschien niet kan, maar ondernemers zijn mensen die in kansen denken. Je ziet hier op de Paralympische Spelen wat mensen kunnen ondanks hun beperking. Dan moeten wij met elkaar ook in staat zijn om meer baanopeningen te creëren voor mensen die graag willen werken, maar nu nog niet werken”, zegt Vonhof. “Ondernemers zoeken misschien nog te vaak naar het schaap met de vijf poten.”

Inclusievere werkplek

De actieverklaring brengt ook aanpassingen voor een inclusievere werkplek onder de aandacht. Dat kan het verwijderen van drempels zijn voor rolstoelen, maar bijvoorbeeld ook computers die geschikt zijn voor mensen met een visuele beperking.

Actieverklaring werkgevers

Zo’n zeventig instellingen hebben zich aangesloten bij de actieverklaring. Sportkoepel NOC*NSF, die als werkgever de verklaring ook tekent, hoopt dat de prestaties van Nederlandse sporters in Parijs bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving. Algemeen directeur van NOC*NSF Marc van den Tweel: “We hebben veel respect voor de prestaties van paralympische topsporters, maar op andere terreinen in de samenleving gaat het vaker over wat mensen níet kunnen.” Dat moet veranderen, vindt hij. “Geef mensen de kans te presteren op basis van hun talenten, ondanks onderlinge verschillen of beperkingen.” (ANP)