Wetenschappers roepen kabinet op tot doneren van mpox vaccins

Haar collega-minister en partijgenote Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) maakt wel 3 miljoen euro vrij om de vaccinatiecampagne te ondersteunen.

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen heeft een oproep opgesteld, die in de afgelopen dagen door meer dan 160 mensen is ondertekend. Daarin staat dat vaccineren tegen mpox, voorlichting, het opsporen van besmettingen en het verzorgen van patiënten prioriteit moeten krijgen. Hulpverleners in Afrika zouden zo’n 10 miljoen doses nodig hebben. “Het enorme tekort aan vaccins vormt echter een bedreiging die tot verdere escalatie kan leiden.”

De gezamenlijke brief stelt dat het risico op een uitbraak in Nederland klein is. “De kans dat deze vaccins in Nederland niet nodig zullen zijn, is het grootst als ze worden ingezet in het epicentrum van de uitbraak.”

Onder de ondertekenaars zijn viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC), epidemioloog Alma Tostmann (Radboudumc), epidemioloog Amrish Baidjoe, hoogleraar infectieziekten Chantal Rovers (Radboudumc), epidemioloog Gijs Klous (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en arts maatschappij en gezondheid Anja Schreijer (Pandemic & Disaster Preparedness Center). Ook de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG) ondersteunt de oproep.

Voorraad

Nederland had in 2022 wel een uitbraak van een andere mpox-variant. Daardoor zijn er momenteel 99.700 vaccindoses op voorraad. Minister Agema wil die achter de hand houden voor het geval de nieuwe variant in Nederland opduikt. Daarmee gaat ze in tegen het advies van het RIVM en haar eigen ambtenaren om ongeveer 13.200 vaccins te doneren. Agema is wel bereid om alsnog vaccins te schenken wanneer de Tweede Kamer dat wil.

Mpox virus

Van het virus mpox, ook apenpokken genoemd, dook eind vorig jaar een nieuwe variant op in de Democratische Republiek Congo. In de afgelopen periode heeft het zich verspreid naar andere landen in Afrika, waaronder Kenia en Rwanda. Reizigers hebben het virus ook opgelopen en meegenomen naar Zweden en Thailand. In Nederland zijn nog geen gevallen van de nieuwe versie vastgesteld. (ANP)