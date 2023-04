Wetswijziging nodig, blijkt uit Friese fraudezaak met zorggeld

Dat blijkt uit een zorgfraudekwestie in een Fries dorp, waar de Leeuwarder Courant onderzoek naar deed. Hoewel er zorgfraude is vastgesteld, kunnen zorginstanties tot op de dag van vandaag niet voorkomen dat de fraudeur nog zorg krijgt. Een wetswijziging is nodig. Tot die er is, moet de overheid in dit soort situaties blijven betalen. De zaak gaat over een man die een persoonsgebonden budget kreeg waarmee hij 24-uurs toezicht en zorg in de buurt inkocht bij zijn vrouw. Op jaarbasis kreeg de vrouw hoogstwaarschijnlijk tienduizenden euro’s. Maar buren zagen dat hij een normaal leven leidde, en zelfs zware werkzaamheden deed in zijn tuin en op de boerderij in het dorp.

Verduidelijking nodig

Het ministerie van VWS verwoordt het anders en stelt dat het “in samenspraak met het Centrum Indicatiestelling Zorg onderzoekt of op dit moment eventueel verduidelijking nodig is van het wettelijke kader. We kunnen op dit moment geen inschatting geven van hoe lang dit gaat duren.”