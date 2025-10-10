WHO: een op drie zorgmedewerkers voelt zich depressief 

Een op de drie artsen en verpleegkundigen in Europese landen zegt depressieve gevoelens te hebben.

Ongeveer een op de zeven mensen piekert over de dood, concludeert de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

Nederland

Nederland zit onder het Europese gemiddelde. In Nederland kampt bijna 20 procent van de zorgmedewerkers met een depressie en heeft bijna 10 procent ‘passieve suïcidale gedachten’. Ze gaven aan dat ze in de twee weken voor de enquête hebben gedacht dat het beter zou zijn als ze niet meer zouden leven. Zulke gedachten “voorspellen toekomstig suïcidaal gedrag”, waarschuwen de onderzoekers.

Te weinig investeren

Volgens de studie tonen de bevindingen “de ware prijs voor jarenlang te weinig investeren in de gezondheidsstelsels en medewerkers in Europa”. Artsen en verpleegkundigen werken “in omstandigheden die hun geestelijke gezondheid en welzijn schaden”, voegen ze eraan toe.

Geweld

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een op de drie artsen en verpleegkundigen te maken krijgt met pesten op het werk en met de dreiging van geweld. Ruim een op de tien heeft fysiek geweld of seksuele intimidatie meegemaakt. In Nederland moeten zorgmedewerkers vooral omgaan met woede van patiënten en hun naasten.

Tijdelijke contracten

Een kwart werkt meer dan 50 uur in de week, maar veel mensen doen dit op tijdelijke contracten. Dit betekent dat ze constant onzekerheid voelen over hun toekomst.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 38.000 artsen en meer dan 52.000 verpleegkundigen in alle 27 EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland. (ANP)