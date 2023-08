WHO lanceert wereldwijd initiatief voor digitale gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tijdens de G20-top in India een mondiaal initiatief voor digitale gezondheid aangekondigd. Dat moet de globale strategie voor digitale gezondheid 2020-2025, die eerder al is opgesteld, ondersteunen.

Het doel van het WHO-initiatief is om samen met regeringen en aangesloten partners de digitale gezondheidstransformatie te versnellen en toegang tot digitale oplossingen te verbeteren. Dat verkondigde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens de recente G20-top.

Digitale aanjager

“Digitale gezondheidszorg is een bewezen aanjager van betere zorguitkomsten”, schrijft de WHO in een toelichting op de eigen website. Ook zou het Universal Health Coverage (UHC) en de duurzaamheid van de zorg ten goede komen. Het initiatief is erop gericht samenwerking te faciliteren en zowel financiële als technologische steun te bieden. Dat zou nodig zijn om de versnelling van digitale zorg, die in de corona-pandemie op gang kwam, voort te zetten, aldus de WHO.