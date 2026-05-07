WHO: niets ongewoons aan hantavirus op Hondius, risico laag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat er iets “ongewoons” aan de hand is met het hantavirus aan boord van de Hondius. Alleen de locatie van de uitbraak is opvallend, aldus de organisatie op een persconferentie.

Eerder werd bekend dat de Andesvariant van het virus onder de besmette passagiers rondgaat. Alleen deze variant kan zich onder mensen verspreiden, terwijl andere varianten alleen van dier op mens overgaan. De WHO verwacht dat de uitbraak beperkt blijft als de juiste maatregelen worden getroffen.

Epidemioloog Maria van Kerkhove zei dat de situatie niet vergelijkbaar is met de covidpandemie. “We kennen dit virus, het hantavirus is er al een tijd”, zei ze tijdens de persconferentie.

Maatregelen aan boord van het schip

Op het cruiseschip Hondius zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden de kamers aan boord gedesinfecteerd, blijven opvarenden zoveel mogelijk in hun hut waar ze eten en water krijgen en er is gevraagd een mondmasker te dragen. Dat zei epidemioloog Van Kerkhove tijdens de persconferentie van de WHO.

“We adviseren verder mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te treffen.” Volgens Van Kerkhove gaat het inmiddels beter met de patiënt die op de intensive care ligt in Zuid-Afrika en zijn de twee opvarenden die in Nederlandse ziekenhuizen verblijven stabiel.

De epidemioloog zei ook dat er naast medische ook psychische zorg is voor de mensen op het schip. “Want er zijn natuurlijk zorgen op het schip, maar ook erbuiten.” Van Kerkhove zei dat de organisatie daarom zo goed mogelijk wil uitleggen wat er aan de hand is.

Op het cruiseschip zijn momenteel geen andere mensen die symptomen vertonen van het hantavirus.

WHO-baas: meer besmettingen hantavirus mogelijk, risico laag

Het risico op besmetting na de uitbraak van het hantavirus op het cruiseschip Hondius blijft laag, maar meer besmettingen zijn nog wel mogelijk. De topman van de WHO zei dat donderdag tijdens de persconferentie.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus benadrukte dat het risico ook laag is voor de Canarische Eilanden, waar het schip naartoe gaat. De passagiers en bemanningsleden worden bij Tenerife van boord gehaald en vliegen daarna door naar hun thuisland. De details hierover zijn nog niet duidelijk.

Tedros zei dat bij de WHO vijf bevestigde besmettingsgevallen bekend zijn en drie vermoedelijke gevallen. Al deze personen waren op de Hondius en drie van hen zijn overleden. Het kan volgens de WHO-topman dat meer opvarenden symptomen krijgen. Hij wees tijdens het persmoment op de incubatietijd. Het kan tot wel zes weken duren voordat iemand ziek wordt van het hantavirus, zei hij. (ANP)