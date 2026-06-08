WHO-topman prijst bij bezoek Oegandese ebola-inspanningen

Ghebreyesus was wel kritisch over het besluit van Oeganda om de grens met Congo te sluiten. Volgens hem werken dit soort algemene reisbeperkingen niet, omdat meer mensen dan via illegale routes de grens oversteken. “Dus ik hoop dat ze dat heroverwegen”, zei hij over de Oegandese autoriteiten.
In Congo zijn volgens de Congolese overheid inmiddels 515 gevallen van ebola bevestigd en zijn zeker 91 mensen aan het virus overleden. Voor de bundibugyovariant bestaat vooralsnog geen vaccin. De WHO heeft de uitbraak eerder uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. (ANP/AFP/RTR)