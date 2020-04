Wie in Rotterdam 112 belt, kan thuiswerker aan de lijn krijgen

Rotterdammers die het alarmnummer 112 bellen kunnen nu ook een thuiswerker aan de lijn krijgen. De meldkamer in de regio Rotterdam-Rijnmond is bezig met een proef om centralisten thuis te laten werken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

Medewerkers van de meldkamer hebben voor het experiment een thuiswerkplek met de benodigde apparatuur om 112-meldingen te kunnen behandelen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spreekt van een pilotfase. “We onderzoeken tijdens de proef wat de mogelijkheden zijn om het werk op de meldkamer thuis te kunnen doen”, zegt de woordvoerder. Volgens hem is de meldkamer tijdens dit experiment overigens nooit onbezet.

Een thuiswerkplek voor centralisten van de meldkamer was tot voor kort nog ondenkbaar, zegt directeur Arjen Littooij van de veiligheidsregio op LinkedIn: “112-meldingen kunnen nu op ‘coronawijze’ verwerkt worden. De veiligheid in de regio wordt gewaarborgd en er wordt invulling gegeven aan de coronamaatregelen.”

Computerwerk

Ook bij de politie werken veel medewerkers momenteel thuis, Voor velen is dat wennen. zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. “Zelfs rechercheurs werken momenteel thuis, maar op een gegeven moment is het computerwerk klaar en moeten er verdachten en getuigen worden gehoord. Sommige collega’s zeggen daarom: ‘laat dit maar gauw voorbij zijn’.”

Overigens leveren de coronamaatregelen ook nieuw werk op voor de politie, zegt Van de Kamp. Zo werken ict’ers op de achtergrond bijvoorbeeld aan het automatiseren van de nieuwe boetes voor mensen die geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Van de Kamp: “Zij moeten razendsnel programmeren om alles in de systemen te verwerken. Zo leidt ieder kabinetsbesluit weer tot nieuwe processen voor de politie. Komend paasweekend zal er weer volop gesurveilleerd moeten worden in parken, natuurgebieden en op stranden om te handhaven op het samenscholingsverbod. Er is altijd meer werk en nieuw werk dan we mensen hebben. Dat vergt snel schakelen en dat is de kracht van de politieorganisatie.” (ANP)