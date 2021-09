Wijkverpleegkundigen NWG gaan samen met V&VN

Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) is opgericht in 2016 door vijf zorgorganisaties. Het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) diende als voorbeeld. Het doel is wijkverpleegkundigen als beroepsgroep een eigen positie te geven en beroepsstandaarden, kwaliteit en werkwijzen te ontwikkelen. Inmiddels zijn er twintig zorgorganisaties aangesloten bij het NWG.

Afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen

Per 1 januari 2022 integreert de NWG met V&VN. De wijkverpleegkundigen binnen V&VN vormen nu nog een vakgroep van de afdeling Maatschappij en Gezondheid. Zij gaan verder als zelfstandige afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen, versterkt met de collega’s van het NWG. Door de krachten te bundelen denken de organisaties hun doelen beter te bereiken. Ze streven naar een betere positionering en profilering van de wijkverpleegkundigen en verdere professionalisering van de beroepsgroep.

V&VN

“De wijkverpleging wordt steeds belangrijker in ons zorglandschap”, zegt V&VN-vakgroep-voorzitter Rieke van de Wetering. “We worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Mensen worden snel uit het ziekenhuis ontslagen. Complexe zorg verschuift daardoor naar de thuissituatie. Ziekenhuiszorg en wijkverpleging komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager én preventie worden steeds belangrijker. Wijkverpleegkundigen spelen daarin een cruciale rol. Ik ben ontzettend blij dat we de handen ineenslaan om samen verder te bouwen aan een betere positionering, profilering en professionalisering van wijkverpleegkundigen. We hebben elkaar nodig om samen een krachtig geluid te laten horen. Het is beter als er meer mét ons en minder óver ons gesproken wordt.”

NWG

Jolanda Buwalda van het NWG: “Zes jaar geleden begonnen we met het NWG, omdat we onze professionele verantwoordelijkheid wilden nemen voor de verdere ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige en van de wijkverpleging. In die tijd hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd en die nemen we mee. Zo wordt de inhoud van ons kennisplatform www.kundig.nl opgenomen op de website van V&VN. Wij zijn heel blij dat we de krachten nu kunnen bundelen om samen te werken aan een sterkere positie van wijkverpleegkundigen. Hoe meer wijkverpleegkundigen zich aansluiten, hoe luider onze stem klinkt. In de wijk, in de sector, in de samenleving en in politiek Den Haag.”