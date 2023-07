Wijkverpleegkundigen verdeeld over voorwaarden ‘vakbekwaam’ indiceren

Veel wijkverpleegkundigen vinden niet dat ze minimaal 24 uur per week moeten werken om aantoonbaar vakbekwaam te kunnen indiceren. Ook zijn veel wijkverpleegkundigen kritisch over intercollegiale toetsing.

Beroepsorganisatie V&VN hield een enquête over aantoonbaar vakbekwaam indiceren. De enquête is ingevuld door meer dan vijfhonderd deelnemers.

24 uur werken en intercollegiale toetsing zijn twee ideeën bij hoe wijkverpleegkundigen ‘aantoonbaar vakbekwaam’ kunnen indiceren. Er zijn in totaal vier concept-uitgangspunten. De twee andere uitgangspunten, namelijk werken volgens de standaard ‘Expertisegebied Wijkverpleegkundige’ en het volgen van een aanvullende training om te mogen indiceren, worden door verpleegkundigen wel als waardevol gezien.

Combinaties niet meer mogelijk

Dat er verdeeldheid is onder wijkverpleegkundigen over de 24 uur per week komt bijvoorbeeld omdat het dan lastig wordt om het werk als wijkverpleegkundige te combineren met een beleids-, onderzoeks- of managementfunctie. Hierdoor wordt een grote groep buitengesloten van het indiceren die wel bekwaam is.

Geen tijd

Dat er bezwaren zijn tegen intercollegiale toetsing komt vooral omdat die toetsing drie keer per jaar zou moeten plaatsvinden door een onafhankelijk procesbegeleider. Een van de respondenten zegt: ‘Intercollegiale toetsing met onafhankelijke procesbegeleider is in een klein wijkteam haast niet te organiseren. Als ik daar al tijd voor had.’

De vier uitgangspunten zijn voorgesteld door de expertkring ‘Indiceren en intercollegiale toetsing’ van V&VN. V&VN vindt het belangrijk dat alle wijkverpleegkundigen in Nederland op dezelfde manier passende zorg indiceren en organiseren.