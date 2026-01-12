Wijzigingen bestuur IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis wijzigt per 1 januari 2026 de samenstelling van de raad van bestuur. Richard Groenendijk wordt de nieuwe co-bestuurder. Hij vervangt Ruud Nellen. Muriel van den Hende is benoemd als vaste vervanger van de co-bestuurder bij afwezigheid.

Het IJsselland Ziekenhuis werkt sinds 2020 met een medisch specialist als co-bestuurder in de raad van bestuur, naast de andere bestuurders. De Vereniging Medische Staf draagt hiervoor een bestuurslid voor. Dit jaar is er een vaste vervanger van de co-bestuurder aangewezen.