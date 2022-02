Wijzigingen in raad van toezicht Gelre ziekenhuizen

Barnasconi is bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Cordaan en voorzitter van Sigra. Tussen 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis. Daarvoor was hij tien jaar bestuurslid van het Kadaster en bekleedde hij diverse andere directie- en bestuursfuncties in de financiële dienstverlening. Ook is Barnasconi al jaren de nationaal voorzitter van de Zonnebloem.

Verbinding

Barnasconi: “De ziekenhuizen en zorgorganisaties voor thuiszorg, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg hebben elkaar veel te bieden. Het wordt steeds belangrijker om met elkaar samen te werken en te kijken hoe we zorg nog beter kunnen organiseren op de juiste plek. Vooral voor de patiënten van belang, maar ook voor efficiënte en goede ziekenhuiszorg. Mijn ervaring in beide sectoren sluit mooi aan bij de ambities van Gelre ziekenhuizen en ik ben verheugd dat ik mijn bijdrage mag leveren.”