Wijzigingen raad van toezicht De Viersprong

De raad van toezicht van de Viersprong is deze zomer uitgebreid en van voorzitter gewisseld.

Op 1 juli is Joris Moolenaar lid geworden van de raad van toezicht. Hij neemt tevens zitting in de Auditcommissie. Zijn aandachtsgebied wordt innovatie en digitalisering. Met zijn ervaring als ondernemer en bestuurder zal hij helpen bij de verdere ontwikkeling van digitalisering en technologie voor cliënten en medewerkers.

Ron Axt, sinds 2021 vicevoorzitter van de raad van toezicht, is op 1 juni voorzitter geworden en volgde daarmee Joost van Kessel op, die zijn maximale zittingstermijn had bereikt. Met deze wijzigingen beschikt de raad van toezicht over een “inspirerend en evenwichtig team” dat samen met de raad van bestuur blijft bouwen aan de Viersprong.

De Viersprong

De Viersprong is een academische, hoogspecialistische ggz-instelling, volledig TOPGGZ gecertificeerd, die in een groot deel van Nederland actief is. Hoogopgeleide professionals bieden duidelijk omschreven behandelingen voor volwassenen en jeugd met persoonlijkheids-, gezins- en gedragsproblematiek. Vanuit de visie hoe eerder, hoe beter, doet de Viersprong voortdurend wetenschappelijk onderzoek, zodat complexe persoonlijkheids- en gedragsproblematiek steeds beter en effectiever behandeld worden.