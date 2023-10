Wilhelmina Ziekenhuis maakt schoon met elektromagnetische straling

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft een UVDI -apparaat om met uvc-straling het ziekenhuis schoon te maken. De methode is niet nieuw, maar het WZA is het eerste ziekenhuis in Nederland dat het apparaat heeft aangeschaft.

Duurzamer

UVC (Ultraviolet-C) is een elektromagnetische straling die net buiten dat deel van het spectrum valt dat met het menselijk oog waarneembaar is. UVC-stralen kunnen chemische verbindingen verbreken. Het licht deactiveert het DNA of RNA van virussen en bacteriën, waardoor een ruimte snel en efficiënt gedesinfecteerd kan worden. Ook is het een schone technologie.

Het apparaat wordt vooral ingezet in isolatiekamers. Met het apparaat is een eenpersoonskamer in zo’n twaalf minuten gedesinfecteerd en een vierpersoonskamer in ruim een half uur, maar dat kan uiteindelijk sneller.

“Omdat nog niet alle richtlijnen wat betreft het gebruik van UVC-licht opgenomen zijn in de protocollen, zet het WZA deze manier van desinfecteren in bovenop de huidige protocollaire stappen”, vertelt Francine Dekker, leidinggevende van de afdeling Infectiepreventie in het WZA. “Uiteindelijk zou de handmatige desinfectie vervangen kunnen worden door de UVDI. Dat scheelt werk en middelen en bovendien is het duurzamer.”