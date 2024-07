Strating is opgeleid tot traumachirurg. In 2018 maakte ze de overstap naar de zorgverzekeringswereld. Ze was tot 1 juli werkzaam als manager regionale zorg bij Menzis. In deze functie was ze verantwoordelijk voor het contracteren van alle ziekenhuizen, de huisartsen, GGZ-instellingen, wijkverpleging en verpleeghuizen in Noord- en Oost-Nederland.

Strating zal samen met de huidige bestuurder Gijs de Kort de raad van bestuur van Certe vormen. De Kort zal Certe gaan verlaten.