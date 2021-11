Wilma van der Scheer bijzonder hoogleraar leiderschap aan de ESHPM

Wilma van der Scheer is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg aan Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam.

“Ik ben trots, blij, dankbaar en zeer gemotiveerd om de systematische reflectie op het werk van leiders in de zorg te bevorderen en verrijken”, schrijft Van der Scheer in een bericht op LinkedIn. “Dat doe ik samen met collega’s van ESHPM en Erasmus Centrum Voor Zorgbestuur. De deelnemers aan onze onderwijsprogramma’s voor leiders in de zorg zijn een voortdurende stimulans daarbij! Zij houden ook mij een spiegel voor. Leren doe je samen. Leiden in de zorg ook. Dat gedeeld leiderschap is een belangrijke hoeksteen voor het onderzoek van de leerstoel.”

In het onderzoek richt Van der Scheer zich op nieuwe vormen van besturing en coördinatie passend bij de veranderende relatie tussen burgers en zorgorganisaties, patiënten en professionals. “Ik wil daarbij niet alleen kijken naar de formele posities – bestuur en management – maar ook naar de wijze waarop leiderschap wordt omarmd en omgezet in actie. Dat kunnen bestuurders zijn van zorgorganisaties of andere maatschappelijke organisaties, maar ook verpleegkundigen of artsen die verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere (organisatie van) zorg”, aldus Van der Scheer.

Van der Scheer is sinds 2014 directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Samen met Pauline Meurs en Ruud Lapre heeft zij in 2003 het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz) opgericht, het postacademisch onderwijsinstituut van de Erasmus Universiteit op het gebied van management en bestuur in de zorg.