Wim Janssen benoemd tot nieuwe vicevoorzitter CGS

Dr. Wim Janssen, revalidatiearts in Rijndam locatie Erasmus MC en lid van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) sinds 1 juni 2018, is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter van het CGS. Hij volgt hiermee prof. dr. Frank Smeenk op. Het vicevoorzitterschap van Janssen gaat in op 26 maart 2021.

Bestuur

Het CGS bestaat uit vijftien leden. Het presidium van het CGS wordt gevormd door drs. J.D. Beugelaar (voorzitter), dr. M. Jambroes (vicevoorzitter) en prof. dr. F.W.J.M. Smeenk (vicevoorzitter).

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.