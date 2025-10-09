Winnaars Impactmakerprijs 2025 bekend

Acht genomineerde initiatieven maakten dit jaar kans op de Impactmakerprijs 2025, een prijs voor de meest inspirerende en impactvolle beweging binnen de sector. Ook is gezocht naar initiatieven die een project van een ander succesvol hebben overgenomen en aangepast naar de eigen context.

Anders dit jaar is dat er vier prijzen worden uitgereikt. Eén publieksprijs en drie vakjury prijzen voor initiatieven in de categorieën regionale samenwerking, verbinden formele en informele zorg en ontregelen. De Impactmakerprijs is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, RegioPlus en Actie Leer Netwerk.

Zelfzorg Thuis wint publieksprijs

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ziet de patiënt als partner en gelooft erin dat patiënten die zelfredzaam zijn, (langer) zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het initiatief is gericht op het meenemen van (zorg)professionals in het belang van het samenwerken met de informele zorg. Het ligt daarnaast ten grondslag aan een betere samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en de informele zorg. Denk hierbij aan familieleden, vrijwilligers of de gemeenschap.

Dunya Voorschakeltraject wint vakjuryprijs regionale samenwerking

Het Dunya Voorschakeltraject bereidt anderstaligen voor op instroom in een bbl-opleiding in de zorg. Deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, vooral door een taalachterstand. In drie tot zes maanden werken zij aan hun taalvaardigheid, volgen een burgerschapsonderwijs en maken kennis met de Nederlandse zorgcultuur. Aansluitend stromen zij door naar een bbl-opleiding, met aanvullende taalondersteuning. Het doel is om deelnemers op te leiden tot volwaardige, duurzaam inzetbare zorgmedewerkers.

Vakjuryprijs voor ’t Laefhoês uit Amerika

De winnaar van de vakjuryprijs in de categorie ‘Verbinden formele en informele zorg’ is ‘t Laefhoês. Deze Amerikaanse vitaliteitscoöperatie heeft als doel een levendig en veerkrachtig Amerika te bevorderen. Dat doen ze op het gebied van gezondheid, ieders eigen regie behouden en bevorderen en daarbij rekening houden met individuele wensen.

Werkwijze rapporteren? Nee, tenzij wint vakjuryprijs

De winnaar van de vakjuryprijs in de categorie ‘Ontregelen is Werkwijze rapporteren? Nee, tenzij…; Dit initiatief is ontwikkeld om de administratieve lasten van medewerkers in gehandicaptenzorgorganisaties te verminderen en meer tijd en aandacht voor de cliënt te hebben. Het doel is om doelmatig, eenvoudig en minder te rapporteren in het elektronisch cliëntendossier. Zodanig dat de veiligheid van de cliënt en medewerker altijd geborgd wordt.