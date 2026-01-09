Wishal Sewbalak nieuw lid raad van toezicht Dichterbij

Wishal Sewbalak is per 1 januari 2026 is benoemd tot lid van de raad van toezicht bij gehandicaptenzorgaanbieder Dichterbij.

Wishal Sewbalak is momenteel lid van de raad van bestuur van ggz-organisatie Yulius; tevens is hij daar werkzaam als psychiater van de crisisdienst. Daarnaast is hij Forensisch psychiater bij NIFP Zuid-Holland en FPO Psylex. Eerder was hij lid van de raad van bestuur bij VIGO, met portefeuilles zoals zorgkwaliteit, zorgveiligheid, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

Sewbalak is de opvolger van Cecile Exterkate. Haar tweede zittingstermijn eindigde op 31 december 2025.

Dichterbij biedt zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.