Wishal Sewbalak wordt bestuurder bij Yulius

Hij volgt Kees Oosterwijk op, die zich vanaf januari 2025 weer toelegt op zijn functie als psychiater bij Yulius. In de raad van bestuur van Yulius krijgt Sewbalak onder meer de zorginhoudelijke portefeuille.

Sewbalak heeft brede kennis en ervaring in de ggz en jeugdzorg als psychiater, geneesheer-directeur, directielid en bestuurder. Eerder werkte Sewbalak bij GGZ Delfland en VIGO. Bij VIGO trad Sewbalak in 2023 tijdelijk terug als bestuurder nadat Follow the Money had bericht over verliezen, verzuim en betalingen aan bedrijven van bekenden van de bestuurders. Maar nadat onderzoek Sewbalak vrij pleitte, herbenoemde VIGO hem als bestuurder.

Bestuursvoorzitter Yulius

Voorzitter van de raad van bestuur van Yulius, Els van Bezouwen: “Wishal Sewbalak ken ik als een deskundig professional en bestuurder, met ruime ervaring op zorginhoudelijk gebied. Onze paden hebben elkaar tijdens onze carrières zijdelings gekruist. Zo ken ik hem vooral als enthousiast en inhoudelijk gedreven. Ik zie dan ook uit naar onze samenwerking als raad van bestuur, om Yulius – samen met de collega’s – naar de volgende fase te brengen, gericht op geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd onderwijs van morgen.”

Raad van toezicht Yulius

Rob Hoogma, voorzitter van de raad van toezicht van Yulius heet Sewbalak van harte welkom: “Met zijn komst als zorgprofessional is de raad van bestuur weer op volle sterkte. Hij gaat voor de visie van Yulius op zorg en onderwijs en is enthousiast om die door te ontwikkelen. Yulius beschikt in deze dynamische tijden gelukkig weer over een toegankelijke, bevlogen én kundige Raad van Bestuur. We kijken met vertrouwen naar de toekomst.”

Wishal Sewbalak

Wishal Sewbalak kijkt ernaar uit te starten bij Yulius: “Als geboren Zuid-Hollander ken ik Yulius al vele jaren. Ik heb de organisatie leren kennen als een plek waar bevlogen professionals hard werken om elke dag goede zorg aan cliënten en gespecialiseerd onderwijs aan jeugdigen te kunnen bieden. In tijden waarin de samenleving de onderlinge verbinding steeds meer mist, vind ik Yulius een voorbeeld van hoe ver je kunt komen als je elkaar vasthoudt met vertrouwen, respect en saamhorigheid. Ik ben trots dat Yulius mij binnen de gelederen verwelkomt en word graag onderdeel van deze mooie organisatie.”